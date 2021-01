Noodkreet wetenschappers: we maken het corona thuis te aangenaam en daar kunnen we iets aan doen

Breuk bij Forum voor Democratie in Brabant

17 januari DEN BOSCH - Forum voor Democratie in Brabant is uiteen gevallen. Drie Statenleden splitsen zich af en gaan onder een andere naam verder. De Brabantse coalitie is, volgens hen althans, niet in gevaar. De nieuwe Brabantse JA21-fractie spreekt haar steun uit om zo de meerderheid te behouden.