Noodverordening centrum Breda heeft effect: rust keert terug na drukke dag, winkels en horeca blijven dicht

BREDA - De gemeente Breda heeft dinsdagmiddag om 17.00 uur een noodverordening afgekondigd voor de gebieden centrum, Park Valkenberg en het stationgebied. Dat betekent dat ook de winkels, supermarkten en horecaloketten in die gebieden sluiten, meldt een woordvoerder van de gemeente. Het was veel tel druk in de binnenstad. Eerder ontruimde de ME het Kasteelplein en Park Valkenberg al. Inmiddels keert de rust terug.

Bezoekers konden Park Valkenberg nog een tijdje binnengaan via drie ingangen die open werden gehouden. Tassen en koelboxen werden gecontroleerd, omdat mensen maximaal één blikje bier mee mogen nemen. Daar hield overigens niet iedereen zich aan, er werd volop gesmokkeld. Maar iets na 16.15 uur is de pret voorbij: het park wordt door de Mobiele Eenheid ontruimd. Een klein uur later heeft de gemeente ook een noodverordening afgekondigd voor de gebieden centrum, Park Valkenberg en het stationsgebied.

Quote Het doel is om de openbare orde te herstellen. De politie heeft de bevoegd­heid om mensen weg te sturen als zij bijvoor­beeld samenscho­len Woordvoerdster gemeente Breda

‘In het kader van de openbare orde en veiligheid', meldt de gemeente via Twitter. Dat betekent dat ook de winkels, supermarkten en horecaloketten in die gebieden sluiten, licht een woordvoerder van de gemeente toe. Dat geldt eveneens voor horeca die in die gebieden gevestigd zijn en aan thuisbezorging doen: ook zij moeten de deuren sluiten en mogen geen maaltijden bezorgen.

,,Het doel is om de openbare orde te herstellen. De politie heeft de bevoegdheid om mensen weg te sturen als zij bijvoorbeeld samenscholen.” De maatregelen van gemeente, politie en ME werpen zijn vruchten af: de rust in de binnenstad keert langzaamaan terug. Desondanks blijft de noodverordening gelden: die blijft van kracht totdat de burgemeester hem weer intrekt.

Volledig scherm De toegang tot het centrum, vanaf de Lange Brugstraat, wordt afgesloten door de politie. © Gerlach Hochstenbach

In de Lange Brugstraat wordt vanaf 18.00 uur de toegang tot het centrum afgesloten. De politie houdt daar iedereen tegen. In de door de politie afgesloten Torenstraat staan tientallen mensen die niet weg mogen. Zij moeten zich identificeren.

‘Veel te druk’

Iets daarvoor, in Park Valkenberg , was het veel te druk, weet een politiewoordvoerder: ,,Er waren een paar kleine opstootjes en er klonk harde muziek uit een geluidsbox”, vertelt hij over de situatie in het park. ,,Zo kunnen de coronaregels bovendien niet nageleefd worden. De ME, in vredestenue, heeft het park ontruimd.” Iedereen moest het park verlaten via de uitgang bij de Willemstraat. ‘Indien daar geen gehoor aan wordt gegeven, dan wordt er geweld gebruikt', riep de ME om.

,,Waarom nu?”, vraagt een meisje zich af. ,,Het was hartstikke gezellig en helemaal niet zo druk”, vindt zij. Desalniettemin worden alle parkbezoekers naar de uitgang begeleid. Veel bezoekers van het park besluiten de omgeving te verlaten. Ze gaan naar huis of zoeken wellicht een andere plek in de stad om het feestje voort te zetten.

Volledig scherm Drukte op het Kasteelplein, eerder deze middag. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm De oversteekplaats bij de Willemsbrug werd geblokkeerd, auto's konden er nauwelijks door. © Gerlach Hochstenbach

Eerder die middag

Meerdere in- en uitgangen van het park zijn afgezet met hekken en zwarte zeilen. Ook staan er bewakers om de drukte te reguleren. De ingangen aan de Willemstraat, het Kasteelplein en de John F. Kennedylaan waren tot 14.00 uur wel gedeeltelijk open voor bezoekers. Aantallen werden op die manier gereguleerd.

Een moeder staat bij de ingang. Zij is in het park, haar dochter staat net buiten het hek. Maar laatstgenoemde mag er niet in. ,,Dit is absurd”, roept ze tegen de handhavers. Die zijn echter onverbiddelijk, dochter mag er niet in.

Volledig scherm 's Middags in Park Valkenberg Breda. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Handhavers zetten de ingang aan het Kasteelplein af met hekken. © Gerlach Hochstenbach

Slechts één blikje bier toegestaan

In de middag is het park flink gevuld met bezoekers. Er heerst een relaxte sfeer onder de bezoekers, die voldoende ruimte hebben in het park. Die sfeer is anders onder de mensen die bij de ingang wachten. Een handhaver bij de ingang zegt tegen mensen die naar binnen willen: ,,Dit gaat heel lang duren. Ga lekker naar huis of ergens naar anders toe.”

Quote Dit gaat heel lang duren. Ga lekker naar huis of ergens naar anders toe. Handhaver bij ingang park

Mensen mogen met maximaal één blikje bier per persoon meenemen. Bewakers controleren hun tassen en koelboxen bij binnenkomst. Sommigen hebben daar geen zin en druipen af. Anderen laten blikjes achter op een muurtje bij de ingang, om later nieuwe te halen.

Zo heeft een jongeman bij de ingang twee trays bier bij zich. Omdat hij slechts een blikje mag meenemen, deelt hij de rest uit aan mensen die geen alcohol bij zich hebben. ,,Anders moet ik ze weggooien.” Sommigen gaan gretig op zijn aanbod in.

Volledig scherm Een lange rij bij het park in het centrum van Breda, eerder deze middag. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm 'Het is veel te druk in het park’, viel er op een bord bij Park Valkenberg te lezen. © BNDeStem

Ook drukte bij de Haven

Bij de Haven is het ook erg druk. Bij de toegang via de Hoge Brug controleren beveiligers en handhavers tassen van mensen. Ook daar is een blikje per persoon toegestaan. Politie en handhavers krijgen ondersteuning van de coronahosts van de gemeente Breda en beveiligers van Scorpions Security.

Volledig scherm Politie te paard in de Lange Brugstraat. © Gerlach Hochstenbach

Ook elders in het land is het druk in parken en stadscentra. Het Spoorpark in Tilburg is dinsdag erg druk en toegang wordt gereguleerd.

Ontruiming

Afgelopen zaterdagavond werd het Park Valkenberg uit voorzorg ontruimd vanwege een feestvierende groep. De politie deelde die dag zo’n 200 bekeuringen uit.

Volledig scherm Ook de Havermarkt is inmiddels leeg. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Park Valkenberg werd dinsdagmiddag ontruimd. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Op de Havermarkt was het 's middags hartstikke druk. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Drukte bij de Haven in Breda, eerder vanmiddag. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm De politie en Mobiele Eenheid treden op in de binnenstad van Breda. © MaRicMedia / Marcel van Dorst

Volledig scherm De politie en Mobiele Eenheid treden op in de binnenstad van Breda. © MaRicMedia / Marcel van Dorst

Volledig scherm De politie en Mobiele Eenheid treden op in de binnenstad van Breda. © MaRicMedia / Marcel van Dorst

Volledig scherm De politie en Mobiele Eenheid treden op in de binnenstad van Breda. © MaRicMedia / Marcel van Dorst

Volledig scherm Drukte op de Havermarkt, eerder vanmiddag. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Park Valkenberg wordt ontruimd. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Park Valkenberg wordt ontruimd. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Park Valkenberg wordt ontruimd. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Park Valkenberg wordt ontruimd. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Man op rollator in Park Valkenberg Breda. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm De ingang bij de John F. Kennedylaan. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Een bootje bij Park Valkenberg Breda. © Gerlach Hochstenbach

Volledig scherm Park Valkenberg in Breda gedeeltelijk op slot vanwege verwachte drukte met Koningsdag. © MaRicMedia

Volledig scherm Hekken en zwarte zeilen bij Park Valkenberg in Breda vanwege verwachte drukte met Koningsdag. © MaRicMedia

Volledig scherm Beveiligers bij Park Valkenberg in Breda vanwege verwachte drukte met Koningsdag. © MaRicMedia

Volledig scherm Park Valkenberg in Breda gedeeltelijk op slot vanwege verwachte drukte met Koningsdag. © MaRicMedia