Noordhoek Autogroep verkocht: Van Mossel koopt vestiging Tilburg en Waalwijk

Bij de samenvoeging vallen vooralsnog geen ontslagen, zo laat het bedrijf weten . ,,Alle betrokken medewerkers zullen in dienst treden bij Van den Udenhout of Van Mossel Automotive Groep." Eigenaar Mark Bastiaansen treedt in dienst bij Van den Udenhout, waar hij de verantwoording over SEAT en ŠKODA krijgt. Dat zijn ook de twee merken die autobedrijf Noordhoek voerde. De naam Noordhoek komt voort uit de Noordhoekring, de straat waar ruim vijftig jaar geleden de eerste vestiging van de zaak open ging.

De sales- en serviceactiviteiten gaan per direct over naar de nieuwe eigenaren. Wat voor bedrag er bij de overname is gemoeid, is niet bekend gemaakt. Autobedrijf Van den Udenhout is één van de grootste Audi, Volkswagen en Volkswagen, SEAT en ŠKODA, Bedrijfswagens dealers van Nederland, gevestigd in Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Oss, Son en Veghel. De Van Mossel groep telt 72 vestigingen in Nederland, België en in Duitsland. Zij is dealer van de merken Volkswagen, Volkswagen Bedrijfswagens, Audi, Peugeot, Citroën, DS, Kia, Jaguar, Land Rover, Ford, Opel, Seat en Škoda.