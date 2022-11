Nou Brabander, zeg het maar: is een broodje kebab ondertussen niet net zo Brabants als een worstenbroodje?

Gratis advies voor binnenstad: ‘Aldi en Lidl horen in het centrum, daarbuiten helpen ze leefbaar­heid om zeep’

DEN BOSCH - In heel Brabant is de binnenstad in beweging: minder winkels, meer woningen. Een speciale commissie van de provincie geeft advies. Gevraagd én ongevraagd. ,,We duwen ontwikkelingen de goede kant op. Een ontmoeting met ons is vaak een eye-opener.”

22 november