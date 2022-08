NS schroeft het aantal treinen naar Brabantse stations in de weekenden flink terug

NS schroeft het aantal treinen op Brabantse trajecten deze maand verder terug vanwege personeelstekort. Dat betekent dat op sommige stations nog maar één in plaats van twee treinen per uur stoppen. De verschraling geldt met name voor de dienstregeling in het weekend.

Vrijdag rijden er tussen Eindhoven Centraal en Sittard maar twee in plaats van vier intercity’s per uur. Deze week rijden er geen extra treinen in de spits tussen Oss en Den Bosch.

Aankomende zaterdag rijden er tussen Den Bosch en Amsterdam maar vier in plaats van zes intercity’s per uur. Op het traject Eindhoven Centraal - Sittard rijden twee intercity’s in plaats van vier per uur. Tussen Rotterdam Centraal en Breda rijden via de hogesnelheidslijn (hsl) vier in plaats van vijf intercity’s per uur.

Aantal sprinters maar eens per uur

Zaterdag rijdt er tussen Eindhoven Centraal en Deurne maar één sprinter in plaats van twee per uur. Reizigers die rechtstreeks reizen tussen Eindhoven en Deurne kunnen ook gebruikmaken van de intercity, maar tussenliggende stations Helmond Brandevoort, Helmond ’t Hout en Helmond Brouwhuis worden nog maar één keer per uur bediend.

Ook op de trajecten Eindhoven Centraal - Weert en Geldermalsen - Den Bosch wordt het aantal sprinters zaterdag van twee naar één teruggeschroefd. Zondag rijden er twee in plaats van vier intercity’s tussen Amsterdam Centraal en Den Bosch en geen extra treinen in de spits tussen Oss en Den Bosch.

Ook volgende week minder treinen

Op zaterdag 20 augustus halveert NS het aantal intercity’s tussen Eindhoven Centraal en Sittard van vier naar twee. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Breda via de hsl gaat van vijf naar vier treinen. Op diezelfde dag rijdt er één in plaats van twee sprinters tussen Geldermalsen en Den Bosch.

NS is bezig met een uitgebreide campagne om personeel aan te trekken. ,,We gaan het land door met de treinsimulator. We merken dat dit drie keer zoveel aanmeldingen oplevert”, licht een woordvoerder toe. ,,Helaas is het niet zo dat daarmee onmiddellijk de problemen zijn opgelost.”