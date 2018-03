Nudisten doen recordpoging naakt golfen in Tilburg

Geintje van de Brabantse politie: man moet blazen op portofoon (en wordt daarna keihard uitgelachen)

11 maart BREDA - Of de jongeman even een blaastestje wilde doen. Een agent in het centrum van Breda had het zaterdagnacht waarschijnlijk niet zo druk, en hield een jonge stapper aan om te controleren hoeveel hij gedronken had.