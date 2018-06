O'G3NE swingt de pan uit, Olcay Gulsen gaat voor puur natuur

Zuster Christa: Wij hebben die meiden niets aangedaan

7:28 STEVENSBEEK - Ja, het klopt dat tienermeisjes in het klooster Maria Regina medicijnen hebben gekregen. Maar dat was ook hard nodig, zegt zuster Christa, die 16 jaar in het internaat werkte. ,,Sommige waren zonder medicatie niet eens te hanteren. Dat ging niet. Ze kwamen niet voor niks daar."