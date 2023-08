Oeffelts pad ineens op slot: ‘Verkeer geeft veel lawaai, en mensen kijken mijn huis binnen’

De blokkade is precies de bedoeling van de grondeigenaar, een in de regio bekende makelaar. Buren met de weg achter hun tuin spreken echter schande van de actie. ,,Ik woon hier sinds mijn geboorte. Die weg is altijd openbaar geweest. Ineens moeten we een enorm stuk omlopen als we een wandeling in de natuur van de Maasheggen willen maken”, aldus Mieke Wolters.