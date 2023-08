Oekraïner (24) raakt gewond bij steekpartij in Breda, twee verdachten uit België aangehouden

Zoektocht naar man die met wapen dreigde in Bergeijk gaat door

BERGEIJK - De man die zaterdagavond iemand zou hebben bedreigd met een wapen in Bergeijk is nog niet gevonden. Dat laat de politie zondagochtend weten. In het gebied op en rondom camping de Paal in Bergeijk zocht de politie zaterdagavond met meerdere agenten en een speciale politiehelikopter naar een man met mogelijk een wapen op zak.