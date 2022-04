Oelbroeck: feest na klein jaar verbouwen

Komt dode hond in Maas uit Kerkrade?

VORTUM-MULLEM - De pitbullachtige hond die donderdag dood werd aangetroffen in de Maas bij Vortum-Mullem, is mogelijk afkomstig uit Kerkrade. Het dier met vergelijkbare uiterlijke kenmerken is al vermist geraakt in juli tijdens de toenmalige hoogwatergolf.

