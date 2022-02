O&O-koks blij met finaleplek Snackmasters: ‘Kunnen alleen even geen Milkbreak meer zien’

Ruim 26.000 inwoners, maar een nieuwe wethouder is niet te vinden: ‘Ga maar eens vol in de vuurlinie staan’

DEN BOSCH/TILBURG - Wethouders wonen steeds vaker niet in hun gemeente, terwijl de wet dat wél voorschrijft. Maar de animo om in de bestuurlijke vuurlinie te staan slinkt, zodat kandidaten soms van ver komen. Gemeenten geven dan ook massaal ontheffingen van de verhuisplicht: 28 Brabantse wethouders wonen niet in hun gemeente, blijkt uit onderzoek van BD.

