Of ze in de studio van De Oranjezomer de klanken van Brand Parkies horen? ‘In theorie niet’

Anonieme drenkeling die uit waterbas­sin Ravenstein werd gered is overleden

RAVENSTEIN - De man die in de nacht van zondag op maandag op een bedrijventerrein De Bulk bij Ravenstein over een hek klom, in een waterbassin belandde en door de brandweer moest worden gered, is overleden. Het gaat om een Poolse man van 32 jaar oud.