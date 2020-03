Oisterwijkers Frans en Els verloren hun zoon en schoondochter bij vliegramp: ‘Ons leven is niet alleen maar MH17'

Eerst even één ding, ze willen het meteen gezegd hebben: Frans en Els Pijnenburg zijn best bereid te vertellen over ‘MH17', als nabestaanden. Maar niet namens de nabestaanden. Het verhaal van Frans (63) en Els (62) is hún verhaal, niet meer, niks minder. Ze nemen er op een woensdagochtend rustig de tijd voor en houden daarbij hun emoties voor zichzelf.



Emoties zijn en waren er genoeg, daar niet van. Ook recent nog, toen ze in de aanloop naar het MH17-proces aan het Openbaar Ministerie (OM) mochten vertellen hoe ze de afgelopen jaren hebben doorgebracht en beleefd. Om dat gesprek voor te bereiden waren ze eerst thuis aan tafel gaan zitten, met hun zoon Pim (28) en zijn vriendin Anke, neven, nichten, vrienden, met de zeven mensen die ook bij het OM hun verhaal zouden gaan doen. Een heftige bijeenkomst was dat. ,,We hoorden bijvoorbeeld voor het eerst van Pim wat hij de afgelopen jaren heeft gevoeld. Eigenlijk niet te geloven dat we het daar toen pas over hadden. We zagen aan Pim dat hij ons al die tijd had willen beschermen, en wij hem. We hadden niet verwacht dat er bij iedereen zo emoties veel naar boven zouden komen.”