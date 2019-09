Olcay Gulsen lanceert binnenkort nieuwe producten en Giel van StukTV plukt de dag

Brabantse belasting­ver­ho­ging voor autobezit­ters valt nergens echt lekker

23 september DEN BOSCH - Niemand is echt blij met het voorstel om de belasting voor Brabantse autobezitters te verhogen. Toch lijken ook de twee grootste coalitiepartijen in de provinciale politiek overstag te gaan, al moeten ze daar een stevige verkiezingsbelofte voor breken. ,,Laat ik er dit over zeggen: we balen er flink van.”