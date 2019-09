Olcay Gulsen zorgt voor mooie uitzichten in Sicilië en Sylvia stelt ons een moeilijke vraag

Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Regelmatig blikt DJ Hardwell terug op mooie momenten in zijn carrière. Vandaag gooit hij er weer eens een video in van The Flying Dutch die hij mocht afsluiten dit jaar.

Is hij aan het genieten van zijn vakantie of reclame aan het maken voor zijn blouse? (Foto 2). Het is ons nog niet helemaal duidelijk wat DJ Tiësto wil zeggen met deze foto's.

Realitysterren Kelly van der Minne en Matthy van Empel hadden een bijzonder uitstapje met hun vrienden vandaag: een boerenovertrek. In een huifkar ontzettend veel bier drinken is daar meestal de samenvatting van.

Beertje van Beers herkent zichzelf helemaal in oude kinderfoto's. Eigenlijk is er weinig veranderd.

Niet alleen het uitzicht in Sicilië mag er wezen, Olcay Gulsen ziet er goed uit in haar witte jurk en op hoge hakken.

Een moeilijke vraag van Sylvia Hoeks vandaag. Wat zien we op deze foto? Wij zien vooral rook, zie jij meer?

Waar de één op zondagochtend aan een bakje havermout slurpt, werkt de ander een koningsmaaltijd naar binnen. Rico Verhoeven bijvoorbeeld. Om goed te kunnen trainen, moet er eerst stevig gegeten worden.

De zaterdagavond die Frans Bauer gisteren had, is er een voor in de boekjes. Fantastisch, de bom, gezellig. De Brabantse zanger raakt er maar niet over uitgepraat. Vandaag geniet hij nog even na.