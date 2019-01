Olcay is blij met sokken uit Goirle en Sylvie front row bij Paris Fashion Week

Dit artikel wordt gedurende de dag bijgewerkt.

Dat veel Nederlanders dol zijn op Frans Bauer, dat wisten we. Maar nu blijken ze in China ook een zwak voor hem te hebben, gezien het aantal vrouwen dat de Fijnaartse volkszanger op de foto wil. Frans staat er zelf ook van te kijken. Wij niet, Frans!

Andere koninginnen zijn jaloers op Máxima, volgens het Franse tijdschrift Point de Vue. Dat laat Marc van der Linden ons via zijn Instagram account weten. Zijn ze jaloers op de zeer uitgebreide kleding- en schoenencollectie van Máxima? Nee, die hebben ze zelf ook wel in hun koninklijke walk-in closet. De buitenlandse queens zien groen van jaloezie omdat hun Nederlandse collega de mooiste en wellicht ook meest omvangrijke juwelencollectie heeft van alle Europese vorstenhuizen. Hoewel de Britse Queen op haar beurt Máxima misschien wel het nakijken geeft...

Het is Paris Fashion Week en daar mag Sylvie Meis natuurlijk niet ontbreken. En dat de couturiers haar graag zien komen, blijkt wel uit het feit dat ze front row zat bij de show van de Franse couturier Alexandre Vauthier. In goed gezelschap, want wie zat daar ook? Céline Dion, met haar achtergronddanser Pepe Munoz.

Jesse Klaver deed vanochtend mee aan de aftrap van de Nationale Voorleesdagen 2019. Tijdens het Nationale Voorleesontbijt las hij voor in een klasje met kleuters, over de avonturen van Harry de huiskat. Maar waar is nou die eikeltjespyjama?

Olcay Gulsen is blij met sokken uit Goirle. Ze maakt zich hard voor de actie die het cabaretduo Veldhuis en Kemper is gestart. Zij zamelen sokken in die aan daklozen worden gegeven, een groep die chronisch tekort heeft aan sokken. Fans die naar een optreden van de twee komen en minmaal drie paar sokken of een slaapzak meenemen, kunnen die ruilen voor een gesigneerde cd of dvd, of een t-shirt van het duo. Olcay heeft zich de actie aangetrokken en roept op haar Instagram-account op om te doneren. Het eerste paar sokken is binnen en komt van groothandel Harco Socks in Goirle.

Geen #10yearchallenge maar een #7yearchallenge voor Xander de Buisonjé. In 2012 poseerde hij met Glennis Grace in Lee Towers. Waar is niet helemaal duidelijk, maar aan de emoticons te zien was het erg grappig.

Je bent taalkundige of je bent het niet. Wim Daniëls maakte dan ook meteen een woordspeling toen hij dit sneeuwbeeld zag dat hem meteen deed denken aan Charles Darwin. ‘Survival of the wittest’, meldt Daniëls.

Maar liefst vijf sterren krijgt de LocHal in Tilburg van Raymond van de Klundert, (nog steeds) beter bekend als Kluun. De geboren en getogen Tilburger is duidelijk trots op de nieuwe bibliotheek in 'zijn’ stad.

PSV-keeper Jeroen Zoet wil dat iedereen het weet: in juni worden hij en zijn vriendin Rosanne Grasman hun eerste kindje. Samen met haar geniet hij in Dubai van wat misschien wel hun laatste vakantie met z'n tweeën is.