Olcay vraagt zich af of haar outfit nu wél in de smaak valt en La Fuente zoekt verkoeling

Dit artikel wordt gedurende de dag geüpdatet.

Haar Sparkly Silver Look viel niet bij iedereen even goed en daarom probeert Olcay Gulsen het vandaag nog een keer. Wat vinden we hiervan?

Goede voornemens? Niet voor dj La Fuente hoor. Hij pakt gewoon zijn leven weer op zoals hij het in 2018 leidde. En daar is flink wat verkoeling voor nodig.

Hoe meer hashtags, hoe groter je bereik. Dat weten Peter van de Vorst en Rick Brandsteder sinds kort ook. En dat komt ze goed uit, nu het zo goed gaat met RTL Boulevard.

Zelfreinigend vermogen. Dat hebben sommige mensen, net als sommige terroristen. Guido Weijers heeft er nog een goede grap over ook. Waar hij ons een beetje mee ‘teast’.

‘Wat is hij nu weer aan het uitspoken?’ Die vraag kun je je wel vaker stellen als het over Johan Vlemmix gaat. Deze keer trekt hij zijn carnavalspakje aan om een lekker stukje te gaan schaatsen.

Het verhaal van DJ Hardwell. Dat kan samengevat worden in heel weinig woorden. De razend populaire dj vat de afgelopen tien jaar van zijn leven samen op Instagram. 21 jaar was hij in 2009 en toen al had hij 286 optredens achter de rug. En toen moest het nog beginnen...

Nog even en dan is het toch echt zover: de comeback op televisie van Albert Verlinde. Mister showbizz wil daarvoor natuurlijk lekker fit zijn. Wat is er dan lekkerder dan een rondje rennen door het Vondelpark?

Over lekker bewegen gesproken! Professioneel wielrenner Moreno Hofland uit Roosendaal kan er ook wat van. Hij maalt de kilometers weg in het Spaanse Alcolecha, in de provincie Alicante. ‘Men in black’, is wat hij verder nog kwijt wil over zijn outfit.

Niet alleen om te pronken met je gezonde levensstijl, ook voor wat extra promotie van je nieuwe programma is Instagram natuurlijk ideaal. De volgers van Jeroen van Koningsbrugge krijgen vanmorgen nog maar eens te horen dat Draadstaal vanavond op de televisie is.

Zo te zien had Michael van Gerwen het leuk op het vliegveld. Hij kwam wat bekende koppen tegen en ging met ze op de foto. De kersverse wereldkampioen darten was op vakantie. Even lekker er tussenuit: dat heeft hij ook wel verdiend!

Zanger Frans Bauer uit Fijnaart tenslotte bedankt iedereen voor het kijken naar de eerste aflevering van zijn programma Frans Bauer in China. Hij is erg trots op de mooie kijkcijfers van gisteren. Het was dan ook erg grappig, Frans!