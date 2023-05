Olé: dit restaurant opent binnenkort in Bergen op Zoom

met video A65 richting Den Bosch is gedeelte­lijk weer open na ongeluk tussen auto en vrachtwa­gen

VUGHT - Op de A65 bij Vught is een ongeluk gebeurd tussen een auto en vrachtwagen. Vanwege het ongeluk was de snelweg richting Den Bosch tijdelijk en gedeeltelijk afgesloten. De ravage op de weg was groot.