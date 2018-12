Oliebollenvlaai hot in Made: ‘Heerlijk, we gaan ‘m zeker bestellen!‘

Op de eerste dag zijn er enkele tientallen vlaaien verkocht, de verwachting is dat de verkoop tegen de kerst en de jaarwisseling aantrekt. Bij RTL Late Night werd de oliebollenvlaai ter goedkeuring geserveerd. Janny van der Heijden van Heel Holland Bakt nam een hapje en kraakte een kritische noot. “Wat ik een beetje jammer vind is dat het niet zo'n mix is, dit is gewoon een vlaai met oliebollen erop. Ik zou er niet wild van zijn.“ In Made halen ze er hun schouders over op. “Een aardbeienvlaai is ook een taart met aardbeien erop“, vindt bakker Van der Steen. Op straat in Made bleek dat de oliebollenvlaai wel al faam had gemaakt. “Heerlijk. We gaan ‘m zeker bestellen!“, zeiden veel mensen.