Olivier verkoopt zijn kartonnen Lambo aan Robert Doornbos

Festival Bontgeno­ten in Eindhoven trekt 10.000 bezoekers

EINDHOVEN - Het stadsfestival Bontgenoten trekt zaterdag op het terrein rond de Karpendonkse Plas in Eindhoven 10.000 bezoekers. Het weer is prima, de sfeer is uitgelaten. Na twee jaar corona gingen de poorten van het festival weer open.

16:47