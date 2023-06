Olympia uitgeschakeld na strafschoppen, Toxandria ruikt vierde klasse, troosteloos einde Van Haren

Tijmen Philips en Okki van Dalen misten hun penalty in de serie. In de verlenging was Olympia nog op voorsprong gekomen door een doelpunt van Kas van den Bosch. In minuut 111 maakte de thuisploeg uit Herten gelijk, vlak nadat Olympiaan Stan Driessen de lat had geraakt. ,,We hadden de voorsprong over de streep moeten trekken”, sprak Jasper Görts teleurgesteld.