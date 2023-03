Olympisch kampioen Dick Fosbury trainde in Den Bosch, maar een basketbal-talent was hij niet bij EBBC

Geen 70 maar 30 meter hoog, dit zijn de nieuwe bouwplan­nen bij rijksmonu­ment het Duvelhok

TILBURG - Circa 65 appartementen in vijf bouwblokken, waaronder hoogbouw van dertig meter. Dat is de nieuwe, kleinere opzet van de toekomstige woon- en werkbuurt Duvelhof bij rijksmonument Duvelhok. ,,We gaan niet voor het uiterste”, zegt Boas Schraven van Dokvast.