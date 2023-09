Om 05.00 uur rauwkost snijden hoeft niet meer: ‘In veertig jaar is er veel veranderd in supermarktland’

‘Superstel’ wint minuut gratis winkelen bij nieuwe Plus in Ossend­recht: ‘Trouwfoto’s in de zaak’

OSSENDRECHT - Na negen dagen ombouwen kijkt Corné Suijkerbuijk (63) trots naar zijn supermarkt in Ossendrecht die woensdag is heropend als Plus, de vierde formule hier sinds 1996. Maar wat een speling van het lot bij de minuut gratis winkelen.