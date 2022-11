OM eist bijna vijf jaar cel tegen Somalische wapenbroeder van Martien R.

Bekijk hier de eerste beelden: Brabantse ‘K2 zoekt K3'-finaliste Diede vervangt Hanne tijdens show

SOMEREN/GRONINGEN - ,,Ik ben in verwachting van een klein wondertje”, vertelt Hanne Verbruggen (28) in een videoboodschap aan het begin van de show in Groningen. Ze mag van de dokter niet meer optreden tijdens haar zwangerschap. ‘K2 zoekt K3'-finaliste Diede van den Heuvel (22) uit Someren vervangt haar nu dus tijdelijk tijdens de lopende ‘Kom Erbij’-tournee in Nederland. Bekijk hierboven de eerste beelden.

