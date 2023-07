Om half vijf zijn John en Chris ‘s ochtends al buiten. ‘Dan fluiten de vogels het hardst’

Cadeautje: inwoners Sint-Michiels­ges­tel krijgen iets van betaalde afvalstof­fen­hef­fing terug

SINT-MICHIELSGESTEL - Omdat Sint-Michielsgestel in 2022 een flink bedrag heeft overgehouden aan de afvalbegroting, vindt de gemeenteraad het billijk dat inwoners die de afvalstoffenheffing hebben betaald daar een deeltje van terug krijgen. Het duurt nog even voordat daar definitief een besluit over valt.