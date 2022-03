OM: manegehouder Vorstenbosch wist echt wel van drugslab; eis 2,5 jaar cel

Volgens het Openbaar Ministerie was het zonneklaar dat de man dondersgoed wist dat er drugs werden gemaakt in zijn manege. Hij haalde de laboranten op, zette de ketel op zijn plek en zorgde voor de stroom. De man gaf toe dat hij 1500 euro per week zou krijgen voor zijn medewerking: ,,Maar ik heb nooit een cent gezien. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd dat ik de ruimte niet langer wilde verhuren, maar ik kwam er niet meer onderuit. Of ik moest een halve ton betalen. Het was eng volk, mannen met getatoeëerde gezichten, ik durfde ook niet naar de politie te stappen. Er was geen weg meer terug, het was erop of eronder.”