OM: ‘Stichter brand in de Oliestraat in Grave moet terug naar de gevangenis’

Laag risico op herhaling brandstich­ter Grave, man mag thuis rechtszaak afwachten

De 28-jarige man, die op 13 november 2022 een auto in zijn woonplaats Grave in brand stak, mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Psychologen die de verdachte na zijn arrestatie onderzochten, zien geen hoog recidiverisico. Dat was voor de rechtbank in Den Bosch woensdag aanleiding om zijn voorarrest te schorsen.