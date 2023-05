OM vervolgt aangehouden persfotografen bij drugslab in Vinkel niet

Stoere Kerels | ‘Goed debuut van Achmine Lachkar, maar op het eind had hij het fysiek behoorlijk zwaar’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 38 van dit seizoen gaat het onder meer over de 3-0-thuiszege op Jong FC Utrecht, die moeizaam tot stand kwam. Belgast is hoofd jeugdopleiding Arjan Swinkels, die trots is op jongelingen Amine Lachkar en Niels van Berkel.