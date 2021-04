OM vervolgt óók Anton R. -zoon van- voor doodschieten Ossenaar Peter Netten

Helmond stond in de file voor Willy van der Kuijlen, een van zijn grootste zonen ooit

20 april EINDHOVEN - Het was een bijna religieus tafereel. Helmonders, al die Helmonders, in hun tweedehandse Opels Manta-met-verstralers en Fords Capri, stonden stil op de weg naar Eindhoven. Bumper aan bumper schoven ze naar het Philips Stadion. Het was de Helmondse processie naar Willy van der Kuijlen, die ik daar zo vaak voorbij zag schuiven, op zaterdagavonden als PSV thuis speelde.