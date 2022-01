Omstanders overmeesteren overvaller bij snackbar, eigenaresse lovend: ‘Ze zijn gelijk bovenop hem gaan zitten’

In Herinnering Markante verschij­ning met alpinopet; architect Jacobus Koolhaas (1913-2010) woonde ruim halve eeuw in Witte Dorp

Jacobus Koolhaas (1913-2010) was een markante verschijning in het Witte Dorp in Eindhoven, waar hij meer dan vijftig jaar woonde. Zijn buren noemden hem vanaf het begin ‘meneer Koolhaas’, en bleven dat ook altijd doen. Hij stierf in 2010 op 98-jarige leeftijd.

