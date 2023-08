Omstreden huisartsenbedrijf komt voorlopig met de schrik vrij: rechter fluit gezondheidsinspectie terug

Geuzenels­ken was markant dorpsfi­guur: ‘Ze verdient een beeld in Hapert’

HAPERT - Ze wordt de ‘oermoeder’ van alle protestanten in de Kempen genoemd. Haar faam heeft het zelfs gebracht tot een rijmpje dat in de 19de eeuw in de Kempen en in de Meijerij van Den Bosch werd gezongen. Haar naam: Elske Joosten ofwel ‘Geuzenelsken’.