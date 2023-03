OMT: Een fijn toernooi voor muziekverenigingen, waarbij je ook nog wat leert

Na 30 jaar volleybal­len zijn De Schudde­buik­jes voor het eerst kampioen: de naam boezemt geen angst in, maar dat valt dus tegen

MILHEEZE - Voor het eerst is Volleybalclub de Schuddebuikjes uit Milheeze kampioen geworden. ,,We bestaan ruim 30 jaar. Dit is nog nooit gebeurd in onze carrière”, zegt Jos Willems (61), speler van de Schuddebuikjes, lachend.