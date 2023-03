Omwonenden begraven strijdbijl: Groen licht voor Landal vakantiepark tussen Bergen en Roosendaal

interview ‘Good Boy’ Jürgen Theuns is toch niet zo gay als hij eerst dacht

ROOSENDAAL – Hij gooit zijn zilverblonde haren doorlopend van de ene kant van zijn gezicht naar de andere. Als variatie trekt-ie het naar achteren alsof hij een staartje wil maken. Stilzitten kan acteur Jürgen Theuns (46) niet. Niet gek, want het is nogal een verhaal dat hij te vertellen heeft. Over zijn coming-out als tiener en zijn diepe eenzaamheid op scholengemeenschap De Nassau in Breda.