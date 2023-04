Onbegrijpelijke gemiste kans houdt RKC’er Jozefzoon nog wel wakker vannacht: ‘Heb ook al wat gifjes gekregen’

MET VIDEO Rieten dak van villa in Drunen loopt flinke schade op door brand

DRUNEN - In een vrijstaande villa met rieten dak aan het Brahmspark in Drunen is zaterdagmiddag een grote brand ontstaan. Een team van de brandweer, gespecialiseerd in het blussen van branden in rieten daken, was met meerdere tankautospuiten en een hoogwerker aanwezig. Inmiddels is de brand onder controle.