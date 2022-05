Onbegrip bij wielrenner Jan (66) die auto zag botsen met ploeggenoot in Bavel: ‘Ik begrijp niet waarom hij doorreed’

Bijna een half miljoen euro aan faunascha­de uitgekeerd aan boeren in Brabant

Boeren hebben in 2021 bijna 37 miljoen euro uitgekeerd gekregen als compensatie voor schade die dieren aanrichtten aan hun land, meldt BIJ12. Dat is ruim 5 miljoen euro meer dan in 2020 en het hoogste aantal sinds 2012. Vorig jaar bedroeg de compensatie in Brabant 473.412 euro.

11 mei