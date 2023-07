Onbetekenend plaatsje in de provincie of stad om van te houden: waar gaat het heen met Breda?

Huis van de Wijk in Gageldonk is de kers op de taart van de wijkver­nieu­wing: ‘Straks alles onder één dak’

BERGEN OP ZOOM - Lauw van Hoof (70) kan niet wachten tot Huis van de Wijk aan het Piusplein in Bergen op Zoom klaar is. Volgend voorjaar staat de officiële opening gepland en sluit wijkhuis De Kastanje voorgoed de deuren. Omwonenden is gevraagd mee te denken over de nieuwe inrichting.