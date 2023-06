Ondanks alle regen in winter en voorjaar moeten we ons toch weer zorgen maken over de droogte

Tandenbor­stel funest voor Franse drugskoe­riers

BREDA - Doordat de tandenborstel van één van de twee in de koffer met xtc-pillen zat, is het bewijs rond dat twee Fransen zich bewust schuldig maakten aan het vervoeren van drugs. De twee kregen dinsdag bij de rechtbank in Breda acht maanden cel. Tegen de mannen was twaalf maanden geëist.