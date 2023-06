Ondanks twijfels bewijst Twins dat de jeugd de toekomst heeft: ‘Iedereen ging zich ermee bemoeien’

Kan Twins successen boeken als het met veel meer eigen jeugd gaat spelen? Het was een van de vragen die kleefde aan de ommezwaai die de club voorafgaand aan dit seizoen maakte. Voorlopig lijkt het antwoord ‘ja’. De Oosterhouters stevenen in de reguliere competitie af op een plek bij de top 4 (een play-offplek), maar dan moet er nog wel twee keer gewonnen roden van RCH deze week.

Paul Bun was de man, die mede-verantwoordelijk was voor de ommezwaai bij Twins . Veel jeugdige spelers uit het tweede team schoven door en de keus om twee internationale werpers binnen te halen, de Japanner Takuya Fukuda en de Tsjech Filip Capka, pakte eveneens goed uit. Voor Bun is er dan ook alles aan gelegen dat Twins bij de bovenste vier komt. ,,Het zal dan niet makkelijk worden. Van HCAW en Neptunus win je niet zomaar, maar we willen ons juist met deze ploegen meten om beter te worden. Alles is gericht op de toekomst.”

Twee exponenten die voor dat toekomstbeeld gaan zorgen zijn Thijmen Peters en Marnix Ruben. Beiden 21 jaar, doorgeschoven van de reserveploeg en debuterend in de hoofdklasse. Ruben heeft een verleden bij het Dordtse Hawks, waar hij als zestienjarige debuteerde in de overgangsklasse. ,,We degradeerden en toen het zich voordeed dat een terugkeer er niet inzat zag ik mijn droom om hoofdklassespeler te worden uiteenspatten en ben ik me meer op mijn studie bedrijfskunde gaan richten.”

,,Totdat een paar jaar terug Rob Hendriks, de coach van het tweede team me vroeg om in Oosterhout te komen spelen", vervolgt de buitenvelder, die ook als openingsslagman op de lijst staat. ,,Ik kreeg er weer zin in en met hem schoof ik door naar het eerste en is mijn droom toch nog uitgekomen. Honkbal staat nu even op nummer een.”

Kind van de club

Ook Thijmen Peters is niet meer uit de basis weg te denken. Hij is een kind van de club, die zich toont op het tweede honk. Vader Alex was in de jaren 90 een begenadigde achtervanger die floreerde. Deels onder vaders hoede doorliep Peters de jeugdteams en óók maakte hij hem bij het tweede mee voordat Hendriks zijn opwachting maakte. Hij werd geselecteerd voor Bixby Baseball en speelde vier seizoenen in de talentencompetitie van de bond. In 2020 studeerde en honkbalde hij aan en voor het Amerikaanse Indian Hills Junior College.

,,Er waren veel twijfels over ons, iedereen ging zich er mee bemoeien, maar het pakt goed uit", zegt Peters over de prestaties van het jonge Twins in de hoofdklasse. ,,We zijn een vriendenteam dat een flinke sprong vooruit maakt. Maar ook HCAW en Neptunus hebben zich flink versterkt met name in de pitching. Met hen is het verschil groter geworden. Als we tegen RCH de vierde plaats halen, hebben we vriend en vijand verrast. Het gaat lekker. Alleen mijn slaggemiddelde moet ik nog wat opvijzelen.”

Als deze week twee keer van RCH gewonnen wordt, is de vierde plaats binnen. De vier beste teams gaan zich dan plaatsen voor de play-offs om uiteindelijk in de Holland Series om de Nederlandse titel te strijden.