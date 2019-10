Ondanks uittocht van boeren is het rustig op de Brabantse snelwegen

Verwacht werd dat het druk zou worden in de avondspits. Na het protest in Den Haag zijn de eerste boeren rond 18.00 uur vertrokken. In en om de stad stond het dan ook vast. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat zegt dat het op de A12, de A4 en de A3 drukker is dan normaal. ,,Veel tractoren vertrekken en dat zorgt voor hinder op de snelwegen”, aldus de woordvoerder. ,,In heel Nederland zie je dat weggebruikers hinder ondervinden van de tractoren op de weg.”