Ondanks verbod toch veel nieuwjaarsvuurwerk boven Brabant

Berry kampte met darteritus, maar gooit de pijlen weer scherp: ‘Mindset moest simpeler worden’

28 december In 2016 kampte Berry van Peer met een vervelend probleem genaamd darteritus. Hij kon als darter nog maar met moeite zijn pijlen gooien. Inmiddels is hij volop aan het trainen. Het huidige WK was nog iets te vroeg voor hem, maar hij hoopt in 2021 wel op het podium van de WK te darten.