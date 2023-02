Onder het genot van een pilsje praten over warmtepompen en zonnepanelen

En zo denken meer mensen erover, want het is druk zondagmiddag bij het energiecafé van het Nispens Energie Collectief in De Gouden Leeuw in Nispen. Een kleine informatiebeurs voor alle Nispenaren die plannen hebben om hun woning te verduurzamen. En wie heeft die plannen niet? Want voor Nederland in 2050 helemaal van het gas moet zijn, moet er nog een hoop gebeuren.

Dat snapt het NEC, een burgerinitiatief dat is voortgekomen uit het Bewoners Platform Nispen, heel goed. ,,We hebben al 45 actieve leden en een aantal werkgroepen, waarvan er een bijvoorbeeld van alle huizen in Nispen inventariseert welke maatregelen nodig zijn om de woning klaar te maken voor de energietransitie’’, vertelt Thed van Kempen, voorzitter van het NEC. Op een presentatiescherm toont hij een familiefoto, met zijn kinderen en kleinkinderen. ,,Daar doen we het voor. Dat zij straks ook nog in een fijne wereld leven.’’

Zeepaardjes

De Gouden Leeuw is deze zondagmiddag ingericht als een beursje, waar Nispenaren informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld warmtepompen, isolatie en zonnepanelen en ook over de subsidiemogelijkheden. Nispenaar Piet Hectors heeft het allemaal met interesse bekeken. Hij heeft een groot zeeaquarium met dat kost ook een bak energie. ,,Daarom heb ik 54 zonnepanelen op het dak’’, vertelt hij. De panelen met accu’s die op de beurs te zien zijn vindt hij een mooi systeem. ,,Maar er hangt ook wel een prijskaartje aan.’’

Mensen willen wel verduurzamen, maar ze weten niet hoe of ze denken dat ze het niet kunnen betalen, weet Thed van Kempen. ,,Daarom bieden wij ondersteuning en informatie. Wij werken ook nauw samen met de energiecoaches van Stichting Energietransitie Roosendaal. Als mensen die op bezoek hebben gehad, blijkt er veel meer mogelijk te zijn dan ze dachten’’, weet Van Kempen. Met NEC zoekt hij zoveel mogelijk partners om samen te werken en mensen, ook kinderen, te informeren over het belang van verduurzaming. ,,En we leren ook van elkaar. Over de volgorde van maatregelen bijvoorbeeld: eerst je dak isoleren en dan pas zonnepanelen erop. Anders heeft het geen zin.’’

Samen optrekken

Door samen op te trekken en bijvoorbeeld straks een collectieve energievoorziening te realiseren, staan de dorpsbewoners sterker in de transitie, vult medebestuurslid Frans van Oorschot aan. ,,Want de mensen willen straks niet overgeleverd zijn aan een grote, commerciële partij. Als die winst kan maken, kunnen wij het ook. En die investeren we dan liever in de voorzieningen voor ons eigen dorp.’’