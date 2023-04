Ondernemers hebben geen probleem met tijdelijke noodopvang in evenementenhal in Breda: ‘Slaapplek voor mensen in nood’

Maashorst vindt nieuw IKC West ‘teringduur’ maar geeft zegen aan school van 10,1 miljoen euro

UDEN - ,,Het is inderdaad teringduur maar we krijgen er wel een retemooi gebouw voor terug.” Aldus de samenvatting van wethouder Gijs van Heeswijk voor de 10,1 miljoen euro die nodig is voor het nieuwe schoolgebouw IKC West in Uden. Veel geld maar alle fracties stemden unaniem in.