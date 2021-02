Onderzoek: Brabant is sympathiek, opgewekt en goedig

Eerst bedankte de politie de zorg, nu gebeurt dat andersom: ‘Een hart onder de riem voor de hardwerken­de politie’

30 januari UDEN - Het zorgde voor kippenvelmomenten in maart: hulpverleners die massaal zorgmedewerkers bedankten met grootse gebaren. Nu, bijna een jaar later, gebeurt het andersom. Ambulancemedewerkers bedanken de politie met een spandoek in Uden, ‘maar hij is uiteraard bedoeld voor alle agenten die zich extra inzetten in deze vervelende periode.’