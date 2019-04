Onderzoek naar veiligheidsbeleving trampolineparken: ‘Zijn ouders zich voldoende bewust van risico’s?’

“We onderzoeken of ouders en verzorgers zich voldoende bewust zijn dat spelen risico’s met zich meebrengt”, aldus Colijn. “We zien dat de laatste jaren de speelparken steeds uitdagender worden, maar dat het tegelijkertijd lijkt dat ouders - grof gezegd - het gevoel hebben dat alle zorg uit handen is als ze hun kind bij de ballenbak hebben afgeleverd. En dat is een misvatting.”

VeiligheidNL is een onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. De laatste jaren gaat in het explosief groeiende ‘trampolinelandschap’ het aantal ongevallen met ernstig letsel juist omhoog: van twee in 2016 naar zes in de eerste vier maanden van 2019 alleen al.