Onderzoek naar zware stroperij in West-Brabant gaat door: twee verdachten in beeld

MADE - In Made is dinsdagochtend op een woonwagenkamp een man aangehouden vanwege een zware vorm van stroperij in diverse gebieden in West-Brabant. Een tweede verdachte is in beeld, maar het is niet bekend of die zich al heeft gemeld of is opgepakt.

Het onderzoek wordt gedaan door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Een woordvoerder kon dinsdag aan het eind van de middag alleen melden dat de zaak verder wordt onderzocht. Of de aangehouden Madenaar langer vast blijft zitten en of de tweede verdachte inmiddels is aangehouden, kon ze niet zeggen: ,,Daarover doen we geen mededelingen om het onderzoek niet in gevaar te brengen”.

Samen Sterk in Brabant (natuurhandhavers) en de politie hebben dinsdagochtend vroeg de eerste verdachte aangehouden op het woonwagenkamp aan de Tuinbouwweg in Made. De aanhouding is op last van de officier van justitie uitgevoerd. Ook werd de woning van de verdachte onderzocht. Daarbij werden een jachthond, PCP-luchtdrukwapens en een voertuig met lichtbakken aangetroffen en in beslag genomen.

Lange honden

Volgens de ODBN gaat het om ‘een grove vorm van stroperij waarmee hazen, konijnen en reeën op brute wijze worden bemachtigd en gedood door zogenoemde lange honden’. Lange honden (over het algemeen zijn dat windhonden) kunnen vanwege hun snelheid een haas, konijn of ree achtervolgen, inhalen en vangen of doden. Het inzetten van deze honden is verboden.

Lees verder onder de foto: stroperij gebeurde mogelijk ook in Zeeland

Volledig scherm De verdachte die in Made werd aangehouden voor stroperij jaagde op het wild met een hond.

,,We hebben via ons netwerk diverse meldingen binnengekregen over de stroperij”, aldus de woordvoerder van de ODBN dinsdagochtend. ,,De stroperij gebeurde in een heel groot gebied in West-Brabant en we hebben het idee dat het over de Brabantse grenzen heen ging, richting Zeeland.”

Samen Sterk in Brabant, de organisatie achter de groene boa’s in de provincie, noemt stroperij ‘een ernstig milieudelict, waarbij niet-toegestane middelen worden gebruikt om dieren op gruwelijke wijze te bemachtigen of te doden’. Het stropen van wild met jachthonden kan leiden tot enkele jaren gevangenisstraf.

Moeilijk te pakken

Het is moeilijk om de stroperij in Noord-Brabant aan te pakken, meldde Samen Sterk in oktober in BN DeStem. De politie heeft daar te weinig capaciteit voor en de groene boa’s hebben vaak niet voldoende zicht op het probleem omdat handhaving en toezicht nogal versnipperd zijn.

In dat artikel zei de West-Brabantse boswachter Erik de Jonge de indruk de hebben dat het probleem van het wildstropen de laatste jaren ‘stevig is gegroeid’. ,,Tot een jaar of vijf geleden dacht ik dat het zou uitsterven, maar het is nu weer helemaal terug”, zei hij.

Terreinwagens

De Jonge wees daarbij ook naar Oost-Europese arbeidsmigranten, die van oudsher gewend zijn aan het (illegaal) jagen op wild. Volgens andere boa’s zou het bij de Nederlandse stropers vaak gaan om woonwagenbewoners, die met terreinwagens, lichtbakken en speciaal getrainde honden jacht maken op de dieren.

Wat er met het gestroopte wild gebeurt, is niet duidelijk. Een deel van de stropers zou het vooral voor ‘de sport doen’, waarbij er dan ook stevig gegokt wordt. Maar ook wordt een deel van de buit verdeeld onder familie en vrienden, terwijl evenmin uitgesloten is dat er wild wordt verkocht ‘aan de achterdeur’ bij sommige poeliers of restaurants.

Volledig scherm In Made werd een man aangehouden in verband met stroperij.

Volledig scherm In Made werd een man aangehouden voor zware stroperij.