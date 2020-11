Onenigheid rond coronaregels in politiek Brabant: D66, PvdA en SP blijven thuis

DEN BOSCH - Met enkele tientallen mensen bijeen komen in het provinciehuis voor een statenvergadering? Onverantwoord, vinden de fracties van SP, D66 en PvdA. Maar het gebeurt toch: de andere partijen vinden de Brabantse begroting te belangrijk en veelomvattend om via een videovergadering af te doen.

De tweespalt leidt vrijdag tot een bijzondere constructie. De vergadering in het provinciehuis gaat gewoon door, maar de drie partijen met gewetensbezwaren praten vanuit huis mee. Die constructie balanceert wel op het randje van wettelijk is toegestaan. SP, D66 en PvdA mogen hun inbreng namelijk officieel niet als politieke partij leveren, maar alleen als inspreker.

Ze kunnen op die manier wel hun eigen verhaal doen, maar mogen niet deelnemen aan het debat. Ze kunnen niet via interrupties door andere partijen worden ondervraagd, of andersom. Ook mogen de drie fracties zelf officieel geen voorstellen indienen, al is dat probleem te ondervangen. Andere partijen hebben al toegezegd moties en amendementen van D66, SP en PvdA namens hen in te brengen.

Tweederangs statenleden

,,Tijdens zo'n vergadering zitten we met tientallen mensen in het provinciehuis”, legt Arend Meijer (D66) uit. ,,Ook al houden we afstand, dan nog vinden wij dat een te grote groep mensen. We hebben ook een voorbeeldfunctie. En er zijn ook mensen die persoonlijk tot een risicogroep behoren.” Meijer baalt ervan dat de vergadering niet online plaatsvindt. ,,Nu creëren we een soort eerste- en tweederangs statenleden: we kunnen niet volwaardig deelnemen. Bij andere debatten hebben we ook digitaal vergaderd, en dat ging prima.”

Quote Als je bij iedereen in het hart kijkt, willen we gewoon de statenzaal in Suzanne Otters, VVD

De VVD vindt de provinciebegroting daar echter te belangrijk voor. ,,Het is een zwaar en lang debat”, zegt fractievoorzitter Suzanne Otters. ,,Een deel van de besluitvorming is ook dat fracties contact met elkaar hebben rondom zo'n vergadering.” Ze heeft niettemin ‘veel respect en begrip’ voor het standpunt van de drie online-partijen. ,,Als je bij iedereen in het hart kijkt, willen we gewoon de statenzaal in. Dit is geen ideale oplossing, maar wel een charmante vorm om alsnog te vergaderen.”

D66, SP en PvdA kunnen overigens wel gewoon mee stemmen. Daar wordt ‘‘s avonds een aparte, digitale vergadering voor in het leven geroepen, waaraan alle fracties dus op gelijke voet deel kunnen nemen.