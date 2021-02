Ongeneeslijk zieke Giel trouwt met zijn Ingrid: ‘Genieten van de tijd die we nog hebben’

Nieuwsover­zicht | Avondklok blijft voorlopig van kracht - Politie vindt stoffelijk overschot in zoektocht naar vermiste Ichelle

16 februari De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank Den Haag vandaag besloten in een door Stichting Viruswaarheid aangespannen rechtszaak. De Nederlandse Staat heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis over de avondklok. Via een zogenoemd ‘turbo spoedappèl’ moet dit ervoor zorgen dat de avondklok vanavond toch nog van kracht is. Verder is bij een tijdelijke daklozenopvang in Tilburg vandaag een dode gevonden en denkt Eindhoven maximaal 1,75 miljoen euro nodig te hebben voor de landelijke viering van Koningsdag. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.