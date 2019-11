Ongeneeslijk zieke Keano (11) uit Oosterhout krijgt zichzelf als superheld in Happy Meal: ‘Nu kan ik vechten’

OOSTERHOUT - Vier dagen lag de ongeneeslijk zieke Keano Lamberts (11) in coma nadat hij in een speeltuin neerviel door een hartaandoening. Maar woensdag werd de opgeknapte Oosterhouter verrast toen hij zichzelf als superheldfiguurtje in zijn Happy Meal vond. ,,Nu kan ik vechten tegen dat ding dat met mijn hart rommelt.”