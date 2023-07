Onkruid verwijderen met gasbrander gaat mis: metershoge heg naast woning vat vlam in Vught

Guus Meeuwis in het Engels? TikTokker gaat viral met nieuwe versie ‘Het is een nacht’

Altijd al willen weten hoe de nummers van Guus Meeuwis zouden klinken in het Engels? Dan is er goed nieuws. Zanger en TikTokker Lucas Nicholas heeft namelijk een van de hits van de Brabander in een nieuw jasje gestoken. Het is een nacht, maar dan Engelstalig. Binnen een paar dagen is een video van de cover al ruim 1 miljoen keer bekeken.