Onmogelijke klus voor TOP Oss: stunt tegen Heracles Almelo zit er niet in na hattrick Nikolai Laursen

Voor het duel tussen de kelderklant en kampioenskandidaat begon, stonden de spelers van TOP Oss en Heracles Almelo met een groot spandoek in handen. Het is weer het weekeinde waarop de voetballerij aandacht vraagt voor de strijd tegen discriminatie en de aanvoerders de ‘One Love-armband’ dragen.

Een helft deed de thuisploeg goed mee en bleef het in de wedstrijd, ook omdat Heracles aanvallend erg pover was. En als de titelkandidaat kansen kreeg dan stond of lag Thijs Jansen in de weg. Daarom greep trainer John Lammers direct in na rust. Hij bracht Rigino Cicilia en bij een van zijn eerste balcontacten scoorde de spits: 0-1. Over gouden wissels gesproken.